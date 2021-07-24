 

“Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!” Волочкова обвинила Собчак в зависти

24.07.2021, 19:36, Новости дня
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45-летней Волочковой задали вопрос, зачем она несколько лет назад пустила в свой дом Собчак и согласилась дать ей интервью, если между двумя уроженками Санкт-Петербурга были давние неприязненные отношения. По словам балерины, она всегда готова протянуть руку дружбу и забыть старые обиды.

Волочкова подчеркнула, что Собчак ее обманула и “поступила бесстыжим образом”, когда вела часть съемок скрытой камерой и без разрешения артистки “обшарила” ее спальню.

“Обшарила мне все тумбочки, нашла типа это, фаллоимитатор. Слушайте, это все таким бесстыжим образом делается! Я в своей спальне и в своей ванной могу хранить все, что хочу: тампоны, прокладки, презервативы, фаллоимитаторы – все! Может, она от истерики пришла в ужас, что у меня секс по четыре раза в день, а еще и это… Я не знаю… Это просто выглядело некрасиво”, – заявила Волочкова.

Она добавила, что Собчак не может ей простить того, что вокруг балерины постоянно “много мужчин и цветов”.

ВИДЕОВидео: RTVI Развлечения / YouTube
Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Ксения Собчак родилась в 1981 году в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург). Она стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

В апреле 2019 года на своем Youtube-канале Собчак выпустила интервью с Волочковой. Разговор длительностью больше часа на данный момент просмотрели почти 6,7 млн раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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