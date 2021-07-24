Задержанному за взяточничество замглавы Харьковского облсовета избрали меру пресечения – САП

“По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн грн залога. В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей”, – говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения – до 20 сентября.

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Фамилию подозреваемого в САП не указали, но ранее СМИ писали, что задержали заместителя главы облсовета Андрея Малыша (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) и его сообщника, адвоката.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с апреля директор коммунального предприятия выплачивал взятку в сумме 1 млн 50 тыс. грн за то, чтобы оставаться в должности.

Контекст:

Вечером 22 июля харьковские СМИ сообщили, что на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, проходят обыски, в которых принимают участие порядка 10 сотрудников НАБУ. Стало известно о задержании Малыша.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что “политическая принадлежность фигурантов им не поможет”.

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