Печенье “Альфахорес” со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт

“Очень нежное, красивое и вкусное печенье, буквально тает во рту… Две половинки, а между ними – вареная сгущенка. Однозначно любовь. Чем-то напоминает наши орешки со сгущенкой, но готовится проще. Уверена, оно вам понравится”, – написала Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

120 г сливочного масла

120 г кукурузного крахмала

130 г муки

40 г желтка

50 г сахара

30 мл молока

щепотка соли

6 г разрыхлителя

цедра одного апельсина

Начинка:

300 г вареного сгущенного молока

20-30 г кокосовой стружки

Как готовить:

1. Сливочное масло взбить, добавить в него цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко, перемешать.

2. Смешать кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Добавить к основной смеси.

3. Добавить муку и замесить тесто.

4. Раскатать тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной 4–5 мм.

5. Поместить тесто в холодильник на 1 час.

6. Включить духовку до 175℃

7. Удалить пергамент из теста и воспользоваться формой для печенья диаметром 5 см, чтобы выдавить печенье.

8. Поставить в разогретую духовку на 10 минут.

9. Остывшее печенье сложить попарно.

10. Сбрызнуть одну половину сгущенкой, накрыть другой половиной.

11. Бока печенья залить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

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