Печенье “Альфахорес” со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
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“Очень нежное, красивое и вкусное печенье, буквально тает во рту… Две половинки, а между ними – вареная сгущенка. Однозначно любовь. Чем-то напоминает наши орешки со сгущенкой, но готовится проще. Уверена, оно вам понравится”, – написала Глинская.
Ингредиенты:
Тесто:
120 г сливочного масла
120 г кукурузного крахмала
130 г муки
40 г желтка
50 г сахара
30 мл молока
щепотка соли
6 г разрыхлителя
цедра одного апельсина
Начинка:
300 г вареного сгущенного молока
20-30 г кокосовой стружки
Как готовить:
1. Сливочное масло взбить, добавить в него цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко, перемешать.
2. Смешать кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Добавить к основной смеси.
3. Добавить муку и замесить тесто.
4. Раскатать тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной 4–5 мм.
5. Поместить тесто в холодильник на 1 час.
6. Включить духовку до 175℃
7. Удалить пергамент из теста и воспользоваться формой для печенья диаметром 5 см, чтобы выдавить печенье.
8. Поставить в разогретую духовку на 10 минут.
9. Остывшее печенье сложить попарно.
10. Сбрызнуть одну половину сгущенкой, накрыть другой половиной.
11. Бока печенья залить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.
ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.
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