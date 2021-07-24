 

Печенье “Альфахорес” со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт

24.07.2021, 19:36, Новости дня
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“Очень нежное, красивое и вкусное печенье, буквально тает во рту… Две половинки, а между ними – вареная сгущенка. Однозначно любовь. Чем-то напоминает наши орешки со сгущенкой, но готовится проще. Уверена, оно вам понравится”, – написала Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

120 г сливочного масла
120 г кукурузного крахмала
130 г муки
40 г желтка
50 г сахара
30 мл молока
щепотка соли
6 г разрыхлителя
цедра одного апельсина

Начинка:

300 г вареного сгущенного молока
20-30 г кокосовой стружки

Как готовить:

1. Сливочное масло взбить, добавить в него цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко, перемешать.
2. Смешать кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Добавить к основной смеси.
3. Добавить муку и замесить тесто.
4. Раскатать тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной 4–5 мм.
5. Поместить тесто в холодильник на 1 час.
6. Включить духовку до 175℃
7. Удалить пергамент из теста и воспользоваться формой для печенья диаметром 5 см, чтобы выдавить печенье.
8. Поставить в разогретую духовку на 10 минут.
9. Остывшее печенье сложить попарно.
10. Сбрызнуть одну половину сгущенкой, накрыть другой половиной.
11. Бока печенья залить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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