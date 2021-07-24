 

Пророссийские боевики в Луганской области вывели на полигон гаубицы и танки – штаб ООС

24.07.2021, 19:36, Новости дня
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“Миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода: 24 гаубицы и одну противотанковую пушку на полигоне вблизи Бугаевки в не подконтрольном правительству районе Луганской области”, – сказано в докладе.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил уточнил в Facebook 24 июля, что речь идет о 12 буксируемых гаубицах Д-30А “Жаба” калибра 122 мм, 12 самоходных гаубицах 2С1 “Гвоздика” калибра 122 мм и одной буксируемой противотанковой пушке МТ-12 “Рапира” калибра 100 мм.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1165412923951322

Вне выделенных мест хранения выявлено 24 танка Т-72, Т-64, семь буксируемых минометов, четыре ЗРК 9К35 “Стрела 10”, 89 БТР, БМП и БРДМ.

“На полигоне в районе временно оккупированного населенного пункта Миусинск зафиксировано 46 танков, 13 буксируемых гаубиц, две реактивные системы залпового огня и 47 боевых бронированных машин, расположенных за пределами выделенных мест хранения”, – сообщили украинские военные.

Нахождение значительного количества вооружения на полигонах свидетельствует о проведении боевого слаживания механизированных подразделений российско-оккупационных войск с последующей ротацией на линии разграничения, отметил штаб ООС.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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