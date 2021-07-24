 

Оказалось, что в атмосфере Марса нет никакого метана

24.07.2021, 19:34, Новости дня
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Отправленный на орбиту Красной планеты космический зонд TGO не обнаружил никакого метана в атмосфере соседнего космического тела. Об этом сообщили представители «Роскосмоса» и Европейского космического агентства.

Отметим, что такие простейшие углеводороды, как метан или этан, являются маркерами наличия в прошлом или настоящем живых организмов. Таким образом, на вопрос, есть ли или была ли жизнь на Марсе, снова получен негативный ответ.

Отметим, что космический аппарат TGO был направлен на Марс еще в 2016 году. У него есть посадочный модуль. Однако главной миссией стало для него наблюдение за атмосферой планеты и определение ее реального химического состава. Два из четырех главных прибора на космическом аппарате изготовлены в России.



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