Суд признал необоснованными претензии компании Viasat к SpaceX Starlink

Как стало известно, суд округа Колумбия (США) признал несостоятельными требования оператора спутниковой связи Viasat, который подал иск на компанию Илона Маска SpaceX. По заявлению Viasat массовые запуски спутников Starlink негативно отображаются на экологической ситуации, а также угрожают безопасности другим аппаратам, находящимся на орбите нашей планеты.

В связи с этим, Viasat требовала приостановить запуски, запланированные компанией SpaceX, чтобы избежать значительного увеличения космического мусора в ближайшем будущем.

Со своей стороны, представители компании SpaceX утверждали, что даже незначительная задержка в реализации проекта по созданию глобального спутникового интернета может подорвать доверие клиентов, что, несомненно, приведет к негативным последствиям в будущем.