 

Ученые рассказали о способствующей долголетию популярной ягоде

24.07.2021, 19:32, Разное
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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению воздействия на организм человека употребления одной из популярных ягод – клюквы. По словам исследователей, содержащиеся в ягоде компоненты обеспечивают эффективное противостояние многим болезням, обеспечивая таким образом повышенный фактор долголетия.
В частности, содержание в клюкве кверцетина и флавоноида обеспечивает ограничение пролиферации раковых клеток в таких органах человека, как молочные железы, толстая кишка и поджелудочная железа. В то же время, сдерживанию роста клеток при лейкозе и карциноме нижних дыхательных путей способствует наличие в упомянутой ягоде тритерпеноидов и урсоловой кислоты. Однако, включение в пищевой рацион клюквы и клюквенного сока помогает не только в борьбе с онкозаболеваниями – риску болезней сердечно-сосудистой системы и повышенному кровяному давлению противостоят содержащиеся в клюкве полифенолы. Реализуется это таким образом: совместное действие фенольных кислот (эллаговая кислота) и флавоноидов (антоцианы) понижает опасность окисления ЛПНП ( так называемого “плохого” холестерина) и агрегации тромбоцитов.

Ученые напомнили, что практика использования клюквы как эффективного терапевтического средства используется людьми уже на протяжении многих столетий, при этом ягоду употребляют не только в свежем виде, но и в сушеном, а также используют её для приготовления целебных соков. Материалы научной работы были опубликованы в Organic Facts.

Источник: profile.ru



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