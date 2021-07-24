 

Михаил Горбачёв вызван в московский суд по иску НОД

24.07.2021, 19:31, Разное
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Чертановский районный суд Москвы вызвал на заседание бывшего президента СССР Михаила Горбачёва. В процессе он будет проходить ответчиком по иску активистов национально-освободительного движения (НОД).

В организации считают, что незаконные действия Горбачёва, не предотвратившего распад Советского Союза, нанесли вред организации в 1,4 млрд рублей. Также в иске содержится требование о восстановлении СССР в границах 1945 года и назначении главы НОД Евгения Фёдорова руководителем государства. В случае удовлетворения исковых требований в полном объёме, ответчик кроме выплаты компенсации обязан будет отменить решения, приведшие к распаду СССР.

Судебное заседание состоится 9 августа 2021 года. В случае неявки в суд кого-либо из лиц, участвующих в деле, разбирательство дела откладывается. Однако суд также вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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