 

Подозреваемый в убийстве замглавы угрозыска Ставрополя задержан

24.07.2021, 19:10, Новости дня
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

«В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД РФ по городу Ставрополю», – сообщается на сайте ведомства.

По словам адвоката Андрея Некрасова, убийцам может грозить высшая мера наказания – пожизненное заключение, передает «360».

«У нас есть три состава преступления, за которые предусмотрена высшая мера наказания. <…> Вот, в частности, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А здесь тем более был реализован преступный замысел. Поэтому и исполнители, и организаторы могут быть приговорены к пожизненным срокам», – объяснил специалист.

Он отметил, что на приговоре может сказаться, будет ли суд присяжных, как будут действовать сторона защиты и сторона гособвинения.

Заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя застрелили в пятницу вечером, убийство произошло на парковке возле жилого дома, где он проживал. Полицейский был госпитализирован с огнестрельным ранением, но, несмотря на оказанную помощь, умер в больнице.



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