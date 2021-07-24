 

Российский самолет с электродвигателем совершил первый полет

24.07.2021, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил первый полет в рамках испытаний, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя самолета. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20%.

В ФПИ также сообщили, что испытания данной силовой установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.

В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.08 / Forbes – кибератаки, дезинформация, хаос — РФ пользуется пандемией, чтобы дестабилизировать ситуацию в США

17.06 / ООН направила в ОРДЛО более 100 тонн гуманитарного груза

25.06 / Washington Times – в аэропорту Майами коронавирус будут выявлять с помощью специально обученных собак

28.08 / Апелляционный суд поддержал право трансгендерных школьников выбирать туалет

02.12 / США решили вывести из Ирака половину американских дипломатов

25.09 / Захарова назвала вмешательством блокировку российских аккаунтов в Facebook

06.09 / Протестующие в Портленде атаковали полицию

16.12 / “У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата”. Приходько поделилась детскими воспоминаниями

10.01 / Лукашенко заявил, что в 2021 году представят проект новой конституции Беларуси

12.08 / Раскрыты детали ДТП под Новгородом с участием Ширвиндта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика