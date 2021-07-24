Модуль «Наука» провел новую коррекцию орбиты
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Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) провели еще одну коррекцию орбиты многоцелевого лабораторного модуля «Наука» по пути к станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«В 17:20:47 и 17:54:20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ «Наука» на маршевом двигателе коррекции и сближения № 1», – сообщил Рогозин в Telegram.
По его словам, параметры орбиты МЛМ «Наука» соответствуют расчетным.
Ранее Рогозин сообщал, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» полностью интегрируется в состав Международной космической станции через несколько месяцев.
Напомним, госкомиссия на заседании приняла решение о допуске ракеты-носителя «Протон-М» с МЛМ «Наука» к заправке топливом и последующему пуску. Перед пуском модуль освятили. В среду модуль вышел на околоземную орбиту, он успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Стыковка с МКС запланирована на 29 июля.
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