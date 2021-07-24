Малюська назвал трех человек, которые могут заставить его уволиться с должности министра

“Существуют три человека, слова которых достаточно, чтобы я немедленно написал заявление об увольнении, – это, безусловно, президент, премьер-министр и моя жена. Пока ни один из них ко мне не обращался. Сразу буду писать заявление, как только обратятся”, – сказал глава Минюста.

Он отметил, что “понятия не имеет”, откуда появляются слухи о его отставке, и подчеркнул, что решение о его дальнейшем нахождении на должности будет принимать Верховная Рада.

Контекст:

Малюська был назначен министром юстиции 29 августа 2019 года.

13 июля 2021 года, в день подачи в отставку тогдашнего главы МВД Арсена Авакова, СМИ сообщали о возможной отставке Малюськи и еще нескольких членов правительства, из-за чего, по словам председателя парламентской фракции “Слуги народа” Давида Арахамии, “весь Кабмин был на нервах”. Арахамия опроверг слухи об отставке Малюськи.

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