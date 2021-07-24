В Бурятии нашли обломки пропавшего год назад Ан-2

Обломки предположительно самолета Ан-2, пропавшего в июле 2020 года, обнаружены в Бурятии, сообщили в экстренных службах региона.

«На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 метров, в 27 км от населенного пункта Кырен Тункинского района <…> обнаружены обломки самолета и останки 3-4 человек», – сказал ТАСС источник.

По его словам, обломки, возможно, принадлежат самолету Ан-2, который пропал год назад в Тункинском районе.

Напомним, Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля 2020 года, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сообщалось об обнаружении самолета в Иркутской области, однако позже эту информацию опровергли.