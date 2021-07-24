Мнение: Я буду переживать за народ, а Путин – пускай отвечает за мою жизнь!



Это так кучно пошло или мне надоело не замечать – но у меня новое хобби. Радовать тех, кто постоянно и самозабвенно пишет мне разные прекрасные глупости. Иногда, верю, честно. Но суть от это не меняется ни разу. Потому что за 20 лет сытой, уютной, последнее время очень комфортной и безопасной путинской проклятой стабильности – иные товарищи совсем стали в голову только есть. И это, в целом, не преступление. Только бойтесь.

Бойтесь, что Путин не вечный и того, кто будет после него. Или начинайте головой думать, она не только для того, чтобы пиво открывать. Но, как обычно, предисловие затянулось.

Итак, у меня вышел уже не один ролик на моем канале на Ютубе про нытиков, сегодня – будет второй, это вечером, не пропустите. И – началось.

Приходит гражданин и заявляет: "Влад, ты не прав! Народ-то нищает, елки-палки!". Я говорю: "А можно пруфов? Вот не из серии "жемчуг мелкий", не из серии "по статистике Росстата", а настоящих. Дядя, говорю – дай мне цифру, что русские люди пересаживаются массово на общественный транспорт, т.к. на бензин денег нет? Прошу, родной, скажи мне – неужели начались распродажи и массовые жилья, что вызовет его, да-да, падение в цене и я куплю себе уже дачу? Хрен!

Гражданин не стал размениваться по мелочам – он же не лох, да и не Путин. Я говорит – 18 лет работал в одной конторе, а она – закрылась! И мне, в 47 лет, с тремя детьми и не работающей женой – звиздец-то какой, пришлось искать работу! А чо, я на это не подписывался, мы живем в дремучей России, где все за тебя должно делать твое мерзкое государство. Потому что в нормальных странах – меня бы с руками оторвали! И вообще, там никто не разоряется! И вообще – правительство смотрит куда? Довели страну, клоуны.

Тут я даже немножечко захотел встать с ним в один строй. Ибо, у меня вот 11 лет бизнес работал, а потом – перестал. И знаете, я винил себя, а оказалось – что так делают дебилы! Ибо не я все эти годы нес ответственность за свою жизнь! Вот в Англии разорилась старейшая сеть розничных магазинов – так это же РашаТудей писала и значит – не считается, там Королева 146% всем таким вот, 47 летним с тремя детьми зопу и слезы вытирает. И дает пряник и билет в кино. И пенсию.

Или вот, в США – а там почти не осталось мелкого бизнеса, ибо его добивает Амазон и другие Макдаки. Нет, у нас тут ситуация очень похожа, время просто еще есть, но – но гражданин-то знает, как надо. Мишустин должен что-то думать! Путин должен. А граданин будет переживать за народ. Это, кстати, второй пункт.

Товарищ сознался – когда стало ясно, что я могу послать, а без пруфов про нищету – послать очень далеко. Ему – за народ обидно, ведь у него-то все – слава богу. Но правительство должно – потому что… Потому что? А, потому что – что-то начинается нехорошее! Пяточок так помните, тоже бегал под зонтиком и рассказывал.

Я вообще, в восторге. На Ютуб канале мне 2 раза написали уже из города Мирный. Будем считать, что это правда.

Один, видать молодой человек, рассказал, что там ЗП 25 000 рублей, на вахте всех обманывают, и всем Мирным они уехать на заработки не могут. Ну, я опять, короче, не прав.

Вторая, пенсионерка, думаю, милая женщина, сказала, что у нее дочь работала, ИП разорилось (вот Путин-то страну довел!) и она, пардон, они – попытались, т.к. у дочери двое детей – отсудить у ИП денег. И знаете, чо? Суд – падла – встал на сторону ИП. Не дал денег матери двоих детей за счет индивидуального предпринимателя.

Вот это все к чему? Если коротко – за..мордовали. Реально, эта музыка будет вечной.

Во-первых, я сам приехал из города Темиртау, Казахстан. И там тоже, не поверите, не Москва. И кто-то может и уезжает, а кто-то живет. И даже больше, кто-то живет всю жизнь в зопе Техаса, а где-то в Африке просто атас. Ну, как на Украине. И?

Во-вторых, дважды я уже разорялся, дважды переживал, дважды вроде вылазил. Отвечаю – нет гарантий, что не будет третьего, пятого раза. Поэтому я продолжаю работать, не позволяю себе лишнего в плане отдыха, планирую дальше дела, стараюсь заначку организовать. Это, что – этому когда-то давно учили и только я имею это страшное и сокровенное знание? Ну, тут правда, я уже думаю и про книги, и про курсы – но, серьезно, когда мне 47-летний дядя такую пургу пишет? Что контора, в которой он работал 18 лет дала дуба, а виноват Путин, страна или правительство не дорабатывает? Дядя, я поражаюсь, как ты забахал, прости, троих детей – мне формат не позволяет уточнять, что там надо было кое-что, за что когда-то обещал Путин повесить Саакашвили и то, что ты кажется в долгом походе до пенсии потерял. Про пенсию – это еще разок повод мне рассказать, как все плохо.

В-третьих, я продолжаю повторять раз за разом – зачем вы пишите мне, что вам нравится, когда я показываю вам про самолеты новые и не нравится – когда я показываю вас? Эти самолеты, что роботы собирают (частью, правда, да). И мультипликатор у них – дай бог, у самолетов, но.

Кто вам сказал, что достижим коммунизм? Вас обманули? Меня несколько лет назад прекрасный мальчик на 100к оформил. Я виноват сам, поверил, документы как попало написал, полиция сказала, что хрен докажешь – надо идти в суд. Я забил и знал – что это моя вина. А теперь не говорите мне, что вы не виноваты.

Обманывают не сразу – если совсем не повезло, конечно. Чем непыльнее работа – тем больше шансов. Сейчас даже в торговле предлагают уже от 30 до 50к – я знаю, о чем говорю. Но, ужас-то, какой – там надо работать будет! Не мечтать, как в Макдаке США чернорабочие будут якобы по 100 000 рублей заколачивать, пока вы тут мучаетесь из-за Путина, а работать.

Знаю ли я, что есть пенсионеры и инвалиды? Знаю. И еще я знаю – что эту проблему тоже не решили пока еще нигде – и уже только очень тупой верит, что везде в США или ЕС, а теперь еще и Китае – все эти или какие еще забыл, группы риска – живут как Билл Гейтс, а местами лучше.

Вы – врете себе.

Врете, когда сравниваете Мирный и Москву. Почему вы не сравниваете тогда Нью-Йорк и как там по английски "Нижний Зажопинск"? Даун Эс?

Врете себе, когда просите боженьку работать дать вам под сраку лет на одном месте и без чудес или блата иметь стабильность и высокую ЗП. Потому что стабильность – это всегда среднее значение, хотя даже оно для всех разное.

Но, главное-то третье. Вы врете себе, а это так удобно, когда пишите, что вы переживаете за народ. И типа у вас все хорошо, но вот бабушки где-то в Мирном страдают.

Вы врете себе, потому что плевать вы на тех бабушек хотели. Вы хотите быть чистым – типа я сделал все, что мог – поскулил три минутки в Сети, вывел автора этого гнилого бложика на чистую воду – пошел спать. Если что, помогал пенсионерам, мне там скидка выйдет или копеечка зачтется.

Так вот это все брехня. Чтобы помочь бабушкам – надо организовать волонтерное движение, если так чешется. Даже не надо денег собирать, это отчетность, помогите дрова поколоть, забор поправить, постирать одиноким – но это же Путин должен, да? Вы выше этого, вам надо руководить, а работает пускай трактор?

Говорю, после относительной победы над либердой – что-то граждане совсем расслабились. Правительство им должно, а они – за стабильность, которую ненавидели еще вчера – застоем называли.

Не, товарищи. Вы можете обманывать себя, можете даже меня, местами Путина.

Вы не обманете жизнь. И она вам это докажет. Удачи – не пожелаю.

Счастья вам.

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