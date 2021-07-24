Помойка под ружьем

Никогда не знаешь, что выкинет наша армия.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

На мусорке пахло и дуло. Дуло выглядывало из контейнера и принадлежало стволу переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Его и обнаружил нижегородский дворник, убиравшийся возле одного из домов на улице Сергея Акимова. Это иголку в стоге сена найти трудновато, а «Игла», пугая собой низко пролетающих ворон, расслабленно лежала в контейнере и пренебрегала элементарной маскировкой.

Кто рано встает, тому Бог подает. Конечно, ПЗРК — полезная в хозяйстве вещь, надо было только подумать, к чему ее приспособить, но дворник поступил как житель и патриот. Он вызвал полицию, за ней приехали саперы, эксперты-криминалисты и кинологи с собакой, годной к строевой службе.

После осмотра и обнюхивания находки прибывшие единодушно пришли к выводу: да, это не обрезок водопроводной трубы, а именно тубус ПЗРК, состоящего на вооружении Российской армии (не при шпионах будь сказано).

О чем говорит эта находка дворника?

Во-первых, о том, что

в нашей армии, видимо, начался новый этап перевооружения и она избавляется от некоторых стареющих марок оружия.

Ведь «Игла», хоть она безотказно пуляет в белый свет, создана еще в советском КБ под руководством конструктора Непобедимого Сергея Павловича.

А во-вторых, и это главное, теперь прекратятся споры о необходимости раздельного сбора мусора. Конечно, надо собирать всякий хлам раздельно! Бутылки и стеклянные банки — в один бак, гранаты и противопехотные мины — в другой… Кстати, выяснилось, что взрывчатых веществ в найденном тубусе не было, и это, возможно, говорит о том, что их уже начали складывать в отдельный мусорный контейнер.

Какие меры следовало бы принять с учетом нижегородской находки?

Первым делом содержимое мусорных контейнеров признать государственной тайной, а с дворников взять подписку о неразглашении.

Неплохо бы проследить, не пытаются ли наряду с мигрантами из Таджикистана и Узбекистана устроиться у нас дворниками представители стран НАТО. А если пытаются, принять их на работу и, чтобы сбить с толку, организовать для них ложные помойки и периодически выбрасывать туда ржавые мечи, копья и луки со стрелами.

Депутатам Госдумы следовало бы внести поправку в закон «Об оружии» и разрешить гражданам собирать его на свалках и помойках только по достижении 21 года.

А что же с найденным в Нижнем Новгороде тубусом ПЗРК? Сообщается, что проводится проверка, ищут тех, кто его выбросил. Уже сейчас можно предположить, что суровые выводы о непорядках в какой-либо воинской части вряд ли последуют. Там все собраны, сосредоточены, ходят строем и изучают печатные труды главнокомандующего. Возможно, все сведут к частному случаю, к чьей-то рассеянности. Ну попросила какого-нибудь полковника жена вынести мусор, тот набросил китель и пошел. Но в задумчивости захватил не тот пакет…

Ну и ладно. Можно прекратить разговорчики. Хотя интересно было бы узнать, не лежит ли еще где-нибудь оружие с прицелом. С прицелом на выброс.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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