Ученые рассказали об особенностях взаимодействия “старых” антител с новыми штаммами коронавируса

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили механизм взаимодействия антител, сформированных в результате исходного SARS-CoV-2, с новыми штаммами этого опасного патогена. На основании результатов научной работы исследователи разработали профильный атлас.

Отправной точкой исследования стало стремление медиков-иммунологов понять, способны ли антитела, сформированные у переболевших исходным COVID-19 пациентов или внедренные в организм человека посредством прививания основанной на первоначальной версии SARS-CoV-2 вакциной, противостоять белкам новых штаммов коронавируса. В процессе реализации своей цели ученые, представляющие Университет Бригама Янга (штат Юта, США), подвергли изучению совокупность В-клеток памяти, продуцирующих антитела, у 19 пациентов, которые столкнулись с заражением вирусом с начале весны прошедшего года, еще до появления новых версий патогена. Эксперты провели подробный анализ механизма связи антител с моделями спайковых белков, характерных для вирусов В.1.1.7 (Альфа), В.1351 (Бета) и Р.1 (Гамма), местами первого обнаружения которых стали Великобритания, Южная Африка и Бразилия соответственно.

На основании результатов изучения специалистами был составлен атлас, демонстрирующий нюансы взаимодействия 152 типов “старых” антител, появившихся в человеческом организме после COVID-19 или в результате вакцинации, с разными частями спайкого белка новых вариантов коронавируса. При этом медики отметили, что сотни изученных ими антител связываются преимущественно с семью главными “следами” на белке спайка. В результате, если упомянутые защитные элементы при связывании с областями ранних версий белка спайка SARS-CoV-2 “конкурируют”, то в процессе взаимодействия с новыми штаммами одни антитела значительно теряют в эффективности, а другие – напротив, успешно реализуют нейтрализацию негативного воздействия вируса.

“Появляющиеся данные показывают, что вакцины все еще обеспечивают некоторую защиту от новых вариантов SARS-CoV-2, и наше исследование разъясняет, как это работает с точки зрения антител. Эти данные могут помочь нам подумать о том, какой лучший вид бустерной вакцины может быть, изучив, как антитела распознают белок спайка”, – резюмировал один из авторов исследования, доктор Дуэйн Везерман. Результаты научной работы были опубликованы в Cell.

Источник: rossaprimavera.ru