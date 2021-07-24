США заявили о нежелании конфликта с Китаем

США не хотят конфликта с Китаем, Вашингтон заинтересован в дальнейшем диалоге с Пекином, сообщил высокопоставленный представитель администрации США, комментируя предстоящий визит первой замгоссекретаря США Уэнди Шерман в КНР.

«Она подчеркнет, что мы не хотим, чтобы эта жесткая и напряженная конкуренция (с КНР) переросла в конфликт, США заинтересованы в наличии «защитных барьеров» и параметров для ответственного подхода к отношениям», – сказал он РИА «Новости».

По его словам, важно «установить правила общения» и «поддерживать открытыми каналы коммуникации». В то же время в администрации подчеркнули, что подходят к переговорам «без иллюзий».

В свою очередь другая представитель администрации заявила, что США будут по-прежнему привлекать КНР к ответственности по ряду претензий, включая кибердеятельность, принудительный труд, Гонконг, Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Отмечается, что Шерман встретится, в частности, с главой МИД КНР Ван И. «Она ясно даст понять, что США приветствуют конкуренцию на поле равных возможностей», – сказал представитель администрации США, уточнив, что Шерман также будет говорить о необходимости того, чтобы «все компании играли по честным правилам».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская администрация убеждена в том, что интересы Соединенных Штатов и Китая по ядерной и ракетной проблемам КНДР совпадают как минимум частично.

Напомним, 14 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что существует потенциал конструктивного взаимодействия США с Китаем по Афганистану.