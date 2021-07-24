 

Путин обсудил с Токаевым сотрудничество РФ и Казахстана

24.07.2021, 17:22, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым двустороннее сотрудничество и региональные проблемы, сообщила пресс-служба Кремля.

«В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы», – говорится на сайте Кремля. Отмечается, что было условлено о продолжении контактов.

В мае Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.



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