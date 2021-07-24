ЮНЕСКО пригрозила лишить Стоунхендж статуса объекта всемирного наследия

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупредила власти Британии о том, что Стоунхендж может быть исключен из списка Объектов всемирного наследия из-за проекта строительства автотуннеля рядом с древним каменным кольцом, пишет The Guardian.

В ЮНЕСКО заявили, что в следующем году Стоунхендж планируется внести в список объектов, находящихся под угрозой, после чего ему будет грозить исключение. Избежать такого развития событий можно, изменив уже утвержденный министерством транспорта план перестройки одного из участков шоссе А303, заглубив туннель и увеличив его длину.

«Проект должен быть пересмотрен, чтобы обеспечить наилучший результат для сохранения выдающейся универсальной ценности этого объекта, Вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на знаковый статус объекта, [британским правительством] по-прежнему используется аргумент о том, что увеличение длины туннеля не оправдано из-за финансовых затрат», – передает ТАСС со ссылкой на заявление ЮНЕСКО.

В среду ЮНЕСКО исключила из своего списка портовую часть Ливерпуля и исторический центр города, которые были туда внесены в 2004 году как символ эпохи бурного развития английской промышленности. Причиной решения стали работы по переустройству города. Еще в 2012 году эксперты организации предостерегали от возведения в районе порта каких-либо построек, однако это не помешало воплощению в жизнь планов по сооружению нового стадиона на 52 тыс. мест. По словам главы торговой палаты Ливерпуля Поля Шерпо, обладание статусом объекта ЮНЕСКО само по себе хорошо, но «не за счет развития города ради блага будущих поколений».

Стоунхендж – группа гигантских камней до шести с половиной метров высотой, установленных кругом на Солсберийской равнине (графство Уилтшир, Юго-Западная Англия) в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные стоячие камни до сих пор производят сильное впечатление. Сам Стоунхендж и его окрестности, которые также крайне интересны с точки зрения археологии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Шоссе А303 проходит чуть более чем в 100 метрах от каменного круга. Планируется, что при реализации проекта по улучшению автотрассы ее часть перенесут на 50 метров дальше от камней и спрячут в трехкилометровый подземный туннель, что позволит улучшить пеший доступ к Стоунхенджу и сделает место паломничества язычников со всего мира более спокойным и тихим.