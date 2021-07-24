Степень открытости — нулевая

Новый председатель Басманного суда выдвинулся по-военному скрытно.



Судья Ирина Вырышева почетной пенсии предпочла должность рядового судьи Мосгорсуда. Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

21 июля информационное агентство ТАСС сообщило как о срочной новости, что следует из времени ее опубликования — в 23 часа 17 минут, — о заседании Квалификационной коллегии судей г. Москвы 15 июля со ссылкой на его повестку, где в числе других значился вопрос об отставке председателя Басманного районного суда г. Москвы Ирины Вырышевой. Как стало известно, она подала заявление о переводе на вакансию судьи Мосгорсуда, а на освободившееся место в руководстве Басманного суда заявление подал председатель Ростовского гарнизонного военного суда Владимир Голованов. Утром 22 июля эта новость была подхвачена другими популярными СМИ, однако на специализированных правовых сайтах, которые обычно отслеживают такие перемещения в режиме онлайн, она пока даже не появилась.

«Новой» удалось дозвониться в Квалификационную коллегию судей г. Москвы, чтобы задать вопрос, с чем связан столь долгий перерыв между днем заседания ККС и сообщением даже не о его результатах, а лишь о повестке (по материалу ТАСС). По телефону нам посоветовали прочитать пресс-релиз о заседании 15 июля на сайте ККС Москвы. Документ сложно назвать пресс-релизом: это перечисление пунктов той же повестки, но о данных претендентам рекомендациях ККС сообщается уже как о факте. На вопрос, когда «пресс-релиз» был опубликован, снявший трубку сотрудник коллегии не ответил, а на сайте время публикации не указано.

Басманный районный суд рассматривает многие привлекающие внимание общественности дела и вопросы, в том числе связанные с назначением мер пресечения, так как в Басманном районе расположен главный офис Следственного комитета РФ. Однако из информации на сайте ККС следует, что наряду с Басманным рекомендации комиссии получили также и новые председатели Зеленоградского, Симоновского и Люблинского районных судов.

Смена председателей сразу четырех судов выглядит достаточно необычно.

Можно сделать вывод, что новый председатель Мосгорсуда Михаил Птицын, заступивший на должность в октябре прошлого года, начал, как мы и предсказывали, замену руководства районных судов, назначенного при Ольге Егоровой. Это было ожидаемо, учитывая роль не только формальных, но и неформальных отношений внутри судебной системы. На ключевой пост Басманного суда в ближайшее время, вероятно, будет назначен Владимир Голованов, выходец из Ростова-на-Дону и из военной юстиции, которого Птицын, до переезда в Москву 10 лет возглавлявший Северокавказский окружной военный суд в Ростове, очевидно, хорошо знает.

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Судя по тому, что Ирина Вырышева работает на различных судейских должностях с 1996 года, у нее была возможность уйти с поста председателя Басманного суда, где она проработала 6 лет, в почетную отставку с пожизненным содержанием в размере 85% заработка, однако

она предпочла возвращение рядовым судьей в Мосгорсуд.

Фактически это понижение — по крайней мере, по степени влиятельности внутри системы.

Задержка с публикацией информации о кадровых перемещениях среди председателей московских судов, которая, по-видимому, все же имела место, может быть связана с тем, что какие-то договоренности, связанные, конечно, не столько с назначениями, сколько с отставками, вовремя не были достигнуты или в последний момент сорвались. На практику московских судов по административным и уголовным делам эти кадровые замены существенно не повлияют, а степень открытости этой системы для гражданского общества и так уже стала почти нулевой.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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