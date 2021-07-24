Путин поздравил победивших на олимпиаде по физике школьников

Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, ставших победителями Международной олимпиады по физике.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Глава государства назвал выступление россиян блестящим и подчеркнул, что команда РФ вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки и подтвердила лидерство отечественной школы физики.

«За вашими золотыми медалями – талант, упорный, напряженный труд, сила характера и исключительная самоотдача», – подчеркнул Путин.

Президента отметил, что проявленные качества характера будут и в дальнейшем помогать ребятам в учебе, работе и жизни. Также Путин поблагодарил тренеров и наставников команды.

Напомним, сборная РФ победила на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Олимпиада впервые проходила в дистанционном формате, российские школьники завоевали пять золотых медалей. Россию представляли Матвей Князев, Николай Кононенко, Артемий Новиков, Денис Исмагилов и Данила Самоделкин.