Путин поздравил победивших на олимпиаде по физике школьников
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Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, ставших победителями Международной олимпиады по физике.
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Глава государства назвал выступление россиян блестящим и подчеркнул, что команда РФ вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки и подтвердила лидерство отечественной школы физики.
«За вашими золотыми медалями – талант, упорный, напряженный труд, сила характера и исключительная самоотдача», – подчеркнул Путин.
Президента отметил, что проявленные качества характера будут и в дальнейшем помогать ребятам в учебе, работе и жизни. Также Путин поблагодарил тренеров и наставников команды.
Напомним, сборная РФ победила на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Олимпиада впервые проходила в дистанционном формате, российские школьники завоевали пять золотых медалей. Россию представляли Матвей Князев, Николай Кононенко, Артемий Новиков, Денис Исмагилов и Данила Самоделкин.
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