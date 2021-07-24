Подросток зарезал юношу у магазина в Петербурге

Убийство 16-летним подростком 19-летнего юноши у магазина на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге попало в обзор камеры видеонаблюдения.

На этих кадрах можно увидеть потасовку между тремя людьми. Молодой человек, судя по видео, проходил мимо двоих приятелей, и между ними возник конфликт, передает «Пятый канал».

Отмечается, что подросток нанес 19-летнему юноше удар ножом. Пострадавший начал отступать и попытался рассмотреть рану, однако через пару секунд он потерял сознание. Молодой человек скончался во время попыток врачей скорой помощи реанимировать его.

Нападавшего задержали задержали на месте преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее девочка-подросток в Братске во время ссоры с 14-летним школьником ударила его ножом, он скончался в скорой помощи, заведено уголовное дело об убийстве.