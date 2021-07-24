 

“Отдала все силы”. Украинка Белодед рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде

24.07.2021, 16:54, Новости дня
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“Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на “голден скор”, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова”, – рассказала она.

Белодед также добавила, что чувствовала и поддержку зрителей на арене.

“Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно”, – отметила дзюдоистка.

Спортсменка подчеркнула, что два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но это был совсем другой опыт.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4215394411873390

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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