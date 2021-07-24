 

ЮНЕСКО может забрать у Стоунхенджа статус памятника мирового наследия

24.07.2021, 16:54, Новости дня
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В ЮНЕСКО объяснила министрам, что Стоунхедж в таком случае внесут в список объектов, которые находятся под угрозой. После этого он автоматически потеряет статус всемирного наследия.

Ожидается, что Стоунхендж лишится своего статуса, если возле него построят тоннель. Министр транспорта Грант Шаппс дал зеленый свет этой схеме в ноябре, несмотря на предупреждение ЮНЕСКО о том, что это окажет “неблагоприятное воздействие” на историческую ценность района. В течение нескольких недель высокий суд должен принять решение о том, можно ли продолжить проект.

Кроме того, президент Всемирного наследия Британии Крис Блэндфорд пожаловался на “низкий уровень осведомленности на правительственном уровне” о важности объектов ЮНЕСКО в стране. Он сказал, что многие из них критично недофинансированы, и у министров нет желания максимально использовать предложения по объектам всемирного наследия.

ЮНЕСКО также обратит “более серьезное внимание” на еще 31 объект в Британии, включая Вестминстерский дворец и Королевские ботанические сады в Кью.

Контекст:

Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона.

Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхендж состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров. Он находится в центре самого плотного комплекса памятников неолита и бронзового века в Англии. Сам памятник и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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