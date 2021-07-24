Американские кардиологи назвали продукты для снижения уровня плохого холестерина

Американские кардиологи рассказали, как можно избежать ухудшения состояния здоровья. Эксперты назвали продукты, способствующие снижению уровня плохого холестерина.

Так называемый плохой холестерин имеет огромное значение для состояния здоровья человека. Однако снизить содержание опасных сердечно-сосудистой системы липопротеинов с низкой плотностью можно снизить, урегулировав свой ежедневный рацион. Американские кардиологи перечислили пять самых распространенных продуктов питания для существенного снижения ЛПНП. В первую очередь, это такое распространенное блюдо, как овсянка. В этих хлопьях много клетчатки, которая и выводит из организма вредные вещества. Также полезен миндаль или молоко из него, всего 50 грамм орехов в сутки уменьшат численность вредного холестерина на 5 процентов.

Еще одним крайне полезным продуктом является авокадо, являющиеся едва ли не самым полезным фруктом. Достаточно одного плода в рационе в сутки, чтобы снизить количество холестерина, вредящего сердцу и сосудам. Только 2-граммовая доза стеролов растительного происхождения на 15 процентов уменьшат количество ЛПНП. По этой причине данное вещество стали чаще добавлять в пищу, например, в апельсиновый и другие соки.

Не стоит отказываться и от употребления в пищу сывороточныого протеина, остающегося от производства сыров. Сыворотку можно как пить в виде самостоятельного напитка, так и добавлять в смузи. Такие простые и доступные продукты позволят значительно улучшить качество жизни, сократив количество вредных холестеринов.

Источник: inforeactor.ru