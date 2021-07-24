Le Figaro – французская разведка предупреждает о радикализации антипрививочников

Во Франции после введения санитарных паспортов растёт число центров вакцинации, пострадавших от действий вандалов, пишет Le Figaro. В правительстве такие действия считают «недопустимыми», а территориальная разведка на фоне широкомасштабных протестов предупреждает о радикализации антипрививочников, которая напоминает зарождение движения «жёлтых жилетов».



Reuters

За последние несколько дней во Франции множество центров вакцинации пострадали от действий вандалов, пишет Le Figaro. Наводнение, граффити и повреждённое оборудование в Ланс-ан-Веркор (департамент Изер); умышленное нарушение электроснабжения в Оденкуре (Ду); пожар в Уррюне (Атлантические Пиренеи); свастики в Сен-Поль-ле-Дакс (Ланды)… Рост таких случаев заставил отреагировать политиков в верхних эшелонах власти.

«Такие действия являются недопустимыми», — написал в Twitter в воскресенье министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Со своей стороны премьер-министр страны Жан Кастекс открыто высказался по этой теме в среду во время прямого эфира в 13-часовом новостном выпуске TF1. «Мы будем непреклонны с теми, кто во имя своих идей прибегает к актам насилия, сравнивает или делает аллюзию на жёлтую звезду или холокост, нападает на постоянных членов парламента, поджигает центры вакцинации… Это очень серьёзно», — решительно заявил глава правительства.

Французская газета рассказывает, что несколько часов спустя перед мэрией города Шамбери (департамент Савойя) собрались протестующие, которые похитили оттуда портрет президента Республики. Этот символический жест напомнил о «срывах», популярных среди некоторых активистов-экологов в последние годы. Местные власти единодушно признали такие действия «угрозой республиканским институтам».

Расцвет протестного движения также беспокоит разведывательные службы, отмечается в статье. В служебной записке от 19 июля, посвящённой «оппозиции санитарным мерам, принятым в рамках борьбы с COVID-19», территориальная разведка пишет о риске радикализации в рядах разнородной группы антипрививочников. Аналитики предупреждают, что по примеру движения «жёлтых жилетов», «чем дольше продлится конфликт, тем больше риск, что самые решительные, а затем самые радикальные возьмут его под контроль».

В записке говорится, что кроме крайне немногочисленной группы никого не возмущает само существование вакцины. Протестующим не нравится то, «что новые меры фактически подразумевают обязательную вакцинацию для тех, кто хотел бы вести нормальную жизнь». Они считают, что эти ограничения «угрожают их свободе доступа к отдельным видам транспорта, ресторанам, торговым центрам и культурным местам». Также, согласно данным территориальной разведки, подвергается резкой критике распространение правил не только на взрослых, но и на детей младше 12 лет.

Как указывает Le Figaro, такие тревожные сигналы поступили после того, как в субботу 17 июля колонны протестующих собрали в три раза больше людей, чем планировалось. Хотя разведка ожидала 40 тыс. человек, на улицы вышли 120 тыс. Спустя два дня территориальная разведка объявила, что, как и в начале выступлений «жёлтых жилетов», среди демонстрантов присутствовало «огромное число простых граждан всех возрастов и социального положения, которые пришли семьями».

В протестах, как удалось выяснить, приняли участие не только медработники, но и представители творческих профессий и ресторанного бизнеса. Информированный источник уточняет, что «ультралевые, ультраправые движения и экоактивисты присутствовали в ограниченном количестве». При этом территориальная разведка подчёркивает, что их было недостаточно, чтобы, несмотря на несколько попыток, взять процессию под контроль.