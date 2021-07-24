 

Мнение: Почему Украину перекрыли рекламой?

24.07.2021, 16:20, Разное
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Не следил за Олимпиадой в Токио. Не смотрел и трансляцию открытия. Но узнал, что во время церемонии открытия момент выхода на стадион сборной Украины «Первый канал» перекрыл рекламой.

Телевизионщики объяснили перекрытие «коммерческими обязательствами».

Для меня очевидно, что это отговорка. Но мне интересно, кто принял решение перекрыть сборную Украины рекламой? Сами телевизиощики? Или команда поступила? Кто-то решил, что миллионы украинцев по национальности, живущие в Росси, посмотрев трансляцию, решат, что сборной Украины тоже нет в Токио? Перекрыватели идиоты? Даже не догадываются, что на «Первом канале» свет клином не сошелся? Что болельщики сборной Украины все-равно узнают, что их кумиры были на открытии и прошли по стадиону под флагом Украины?

Теперь и мне стало интересно, на сколько медалей претендует  Украина на Олимпиаде в Токио? Думаю понаблюдать, поболеть…  Раз уж сборной России де-факто нет на Олимпиаде, есть только спортсмены из России, кроме как за Украину с Беларусью больше и болеть не за кого…

На снимке: сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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