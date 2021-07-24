«Мы не продаем жизни украинцев»

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС испытывают на прочность российской трубой.



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Комментарии большинства украинских СМИ сейчас можно объединить под заголовками: «Киев проиграл битву с «Северным потоком — 2» или «Байден одобрил достройку трубы Путина».

О том, что достроенный газопровод станет очередным ударом по Украине и отразится на энергетической безопасности Европы, президент Зеленский повторял международным партнерам еще с зимы. Но понимание нашел только у Польши и Литвы. Тогда украинский и польский министры иностранных дел даже написали вместе статью для издания Politico, где призвали президента США Байдена использовать все средства, чтобы не допустить завершения проекта, а

глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Reuters предложил «заморозить» поток до момента, «когда Европа будет иметь дело с демократически избранной властью России».

В начале июля на встречу с Ангелой Меркель в Берлине Зеленский тоже собирался с надеждой: объяснить, чем обернется для украинцев успешный финиш российского проекта и почему экономические компенсации Киеву, предлагаемые в обмен на запуск «Северного потока — 2», — не более чем лакмусовые бумажки, которые покажут настоящие приоритеты стран-членов ЕС. «Счастье, что Европа пока не испытывает угроз относительно строительства. Но в этом вопросе страны Европейского Союза разделились… А мы разделять вопрос «Северного потока — 2» и безопасности не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей, — напоминал президент Зеленский. — У нас у всех мало времени, и мало времени у наших стран. У нас война».

Увы, визит не принес Киеву ожидаемых плодов. Не стала ключевой для администрации президента Байдена и точка зрения госсекретаря Энтони Блинкена, который в интервью ВВС называл «Северный поток — 2» продвижением российских интересов в Европе и опасностью для Украины. Джо Байден и Ангела Меркель уже без третьих лиц обсудили тему. Их оценки, по сообщениям украинских медиа, несколько расходились, но Байден подчеркивал, что «США и Германия — друзья, а разногласия случаются даже между друзьями».

Меркель была менее лиричной. Она обещала «активно действовать», чтобы статус Украины как страны-транзитера газа не изменился, но в «Северном потоке — 2» пока беды не видела. Потому в главном стороны достигли компромисса. 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода, даже наметили санкции и другие методы сдерживания, если РФ попробует использовать газопровод как оружие в войне против Украины. В то же время в Киеве цитируют издание The Politico: мол, представители администрации Байдена призвали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по поводу «Северного потока — 2»…

Практически одновременно с плохой новостью в Киев прилетела и хорошая. На сайте Белого дома появилось сообщение: Байден ждет Зеленского 30 августа.

В Офисе украинского президента полагают, что последняя точка в судьбе «Северного потока — 2» еще не поставлена. «Решение не может приниматься за спиной всех тех, кому этот проект реально угрожает.

Ситуация может быть полностью прояснена только во время визита президента Украины в Вашингтон», — сказал интернет-изданию «Украинская правда» Михайло Подоляк, советник главы Офиса. По его убеждению, Кремль вел в Европе и Америке политическую, дипломатическую, юридическую работу и жесткую информационную кампанию, искал и находил лоббистов проекта, так что сейчас ситуативная, промежуточная победа — за Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже считает, что «игра не окончена, лишь переведена в овертайм», а впереди еще много шансов изменить реальность: например, сертификация и страхование «Северного потока — 2». Министр рассказал журналистам, что украинская сторона инициировала консультации в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, и перечислил основные пункты, интересующие Киев. Например: как партнеры собираются имплементировать договоренности и не ослабить энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы? Как исправить недостаточно четко прописанный уровень украинской безопасности в заявлении Германии и США? И, наконец, каким образом «Северный поток — 2» будет заведен под действие третьего энергетического пакета Евросоюза (законы о рынках газа и электроэнергии в ЕС действуют с 2009 года. — О. М.)?

Кулеба резюмировал: консультации необходимы, чтобы установить, нарушает ли «Северный поток — 2» права и принципы солидарности ЕС, а также нормы действующего соглашения об Ассоциации с ЕС.

Перед лицом внешней угрозы изменилась риторика пятого президента Украины Петра Порошенко, который во всех бедах и провалах обычно винит только Зеленского. «…По сути, Украину берут в железные клещи со всех сторон, нажимают, чтобы согласились на «сделку», предлагают очередной Будапештский меморандум «2:0» без действительно надежных, юридически обязывающих гарантий для Украины. Это мы уже проходили и больше не верим», — пишет Порошенко на своей странице в фейсбуке. Но замечает: «Все, чего хотят в Москве, — чтобы мы через этот проклятый «Северный поток — 2» все переругались, и тогда Украина достанется Путину спокойно, без выстрелов… Сейчас как никогда надо продемонстрировать силу, внутреннюю стойкость, единство и способность бороться до конца… Наши партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, не принимающую никаких «договорняков» за своей спиной», — считает лидер оппозиции.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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