 

Российские спортсмены оценили шансы на Олимпиаде в Токио

24.07.2021, 16:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Психологическое состояние российских спортсменов на Олимпиаде в Токио может значительно повлиять на их шансы на победу, заявили олимпийский чемпион 2012 года, боксер-профессионал Егор Мехонцев и российский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Мишин.

«В боксе шанс есть всегда и у каждого. Кто и как его реализует, уже будет зависеть индивидуально от каждого спортсмена. Бывает, что люди приезжают на самый главный старт в своей жизни и психологически сдуваются. Есть люди, которых заряжает атмосфера, и они ловят кураж и показывают высокие результаты. Психология на Олимпийских играх играет очень важную роль», – сообщил «Ura.ru» Мехонцев.

По его словам, чаще всего главными соперниками россиян в боксе становятся кубинцы, при этом и другие спортсмены могут составить высокую конкуренцию. «Тут нужно настраиваться на каждый бой, как на решающий. Ошибка в одном бою дает тебе билет домой», – отметил олимпийский чемпион.

Также он подчеркнул, что особенно переживает на Олимпиаде в Токио за боксера Андрея Замкового и землячку из Асбеста, пловчиху Анастасию Кирпичникову. «Буду молиться за них. Желать им удачи», – сказал спортсмен.

В свою очередь Мишин отметил, что понять каковы шансы на победу, можно будет только после жеребьевки. «Тут нужно смотреть по ситуации, как жребий с кем сведет. Нельзя забывать, что это Олимпийские Игры. Сегодня ты стал чемпионом, а поехал на Олимпиаду и с нервами не справился», – подчеркнул борец.

Напомним, первую медаль для сборной РФ на Олимпиаде принесла команде Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Также российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях в весовой категории до 58 кг. 

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета РФ и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / В Конституции Украины нужно закрепить статус Крыма как крымскотатарской автономии – Чубаров

11.09 / Поддерживая Лукашенко, Россия может настроить против себя белорусов – Госдепартамент США

13.07 / Команда Washington Redskins будет переименована из-за расистских коннотаций

11.02 / “Некрасиво получилось”. Аваков недоволен, что зарплаты в полиции в три раза ниже, чем в новосозданном Бюро экономической безопасности

31.12 / В США выдвинули новые обвинения против экс-владельцев “ПриватБанка”

07.08 / НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело “Роттердам плюс” в суд

29.07 / Число жертв коронавируса в США превысило 150 тыс. человек

13.04 / Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

21.07 / Аваков вылетел в Луцк

17.03 / В Украине побочные реакции на прививку от COVID-19 зафиксировали у 0,5% вакцинированных – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика