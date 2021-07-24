Российские спортсмены оценили шансы на Олимпиаде в Токио

Психологическое состояние российских спортсменов на Олимпиаде в Токио может значительно повлиять на их шансы на победу, заявили олимпийский чемпион 2012 года, боксер-профессионал Егор Мехонцев и российский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Мишин.

«В боксе шанс есть всегда и у каждого. Кто и как его реализует, уже будет зависеть индивидуально от каждого спортсмена. Бывает, что люди приезжают на самый главный старт в своей жизни и психологически сдуваются. Есть люди, которых заряжает атмосфера, и они ловят кураж и показывают высокие результаты. Психология на Олимпийских играх играет очень важную роль», – сообщил «Ura.ru» Мехонцев.

По его словам, чаще всего главными соперниками россиян в боксе становятся кубинцы, при этом и другие спортсмены могут составить высокую конкуренцию. «Тут нужно настраиваться на каждый бой, как на решающий. Ошибка в одном бою дает тебе билет домой», – отметил олимпийский чемпион.

Также он подчеркнул, что особенно переживает на Олимпиаде в Токио за боксера Андрея Замкового и землячку из Асбеста, пловчиху Анастасию Кирпичникову. «Буду молиться за них. Желать им удачи», – сказал спортсмен.

В свою очередь Мишин отметил, что понять каковы шансы на победу, можно будет только после жеребьевки. «Тут нужно смотреть по ситуации, как жребий с кем сведет. Нельзя забывать, что это Олимпийские Игры. Сегодня ты стал чемпионом, а поехал на Олимпиаду и с нервами не справился», – подчеркнул борец.

Напомним, первую медаль для сборной РФ на Олимпиаде принесла команде Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Также российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях в весовой категории до 58 кг.

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета РФ и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.