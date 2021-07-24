Знакомая погибшей инструктора высказалась о причинах крушения самолета под Хабаровском

Подруга дочери погибшей в крушении легкомоторного самолета Tecnam P2002 «Sierra» под Хабаровском Татьяны Новиковской отрицает вину летчицы в происшествии.

«Она очень хороший человек, она во многом мне помогала. Зная то, что она является президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока… Если она управляла самолетом – она такой опытный инструктор! Не знаю…» – сказала девушка, передает Пятый канал.

Татьяна Новиковская, которая была президентом Федерации авиационного спорта Дальнего Востока, скончалась в реанимации: последствия тяжелейших травм, полученных ею при ударе воздушного судна о землю, оказались необратимыми.

Ранее стало известно, что глава федерации авиаспорта ДФО Татьяна Новиковская погибла в крушении самолета в Хабаровском крае. Воздушное судно авиации общего назначения Sierra P2002 упало в районе посадочной площадки «Калинка» в Хабаровском районе. На борту находились два человека, мужчина погиб на месте крушения, женщина умерла позднее в медицинском учреждении.

Самолет рухнул на болото при наборе высоты, и от сильного столкновения тут же превратился в груду искореженного металла. Следствием отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).