 

В Польше в ДТП попал автобус с украинцами, 10 человек ранены

24.07.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авария случилась в селе Выгода недалеко от города Радомско. Автобус Volkswagen с девятью пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Nissan Qashqai. Автомобили оказались в канавах на противоположных сторонах дороги.

Из девяти пассажиров автобуса семеро было украинцами. Все они попали в больницу. Также госпитализировали 36-летнюю полячку, управлявшую автомобилем Nissan. По данным полиции, трое из госпитализированных находятся в опасном для жизни состоянии.

Предварительная экспертиза показала, что в организме водителя Nissan было четыре промилле алкоголя. Полиция установила, что именно она является виновницей аварии, так как неожиданно выехала на своей машине на встречную полосу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / Стала известна сумма, которую вымогали у Дзюбы за интимное видео

05.07 / «Тайфун-ВДВ» вооружили уникальной 30-миллиметровой пушкой

18.07 / Жена убитого президента Гаити вернулась в страну. В аэропорту она была в пуленепробиваемом жилете

04.08 / В Украине на одно рабочее место претендует восемь безработных – центр занятости

10.07 / Пушков счел политической клоунадой заявления о «депортации» россиян из Крыма

04.12 / В РФ за сутки выявили 27,4 тыс. случаев коронавируса

18.09 / Минобороны Украины пересмотрит приказ о штрафах для военнослужащих, открывших огонь на фронте

17.06 / Рада приняла в первом чтении законопроект о цифровизации публичных услуг

19.05 / Где и когда смотреть выступления участников второго полуфинала “Евровидения” 2021″

20.02 / Салон нового седана Kia K8 показали на первых фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика