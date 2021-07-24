Во Львове демонтировали Монумент славы. Его отвезли в музей “Территория террора”

Работники демонтировали фигуры советского воина и Родины-матери.

https://www.facebook.com/UkrFutureLviv/posts/544100807038226

Как отмечает издание, на этом месте запланировали создать сквер памяти героев Украины. А также – изменить инфраструктуру: обустроить подземный паркинг, велодорожку, а также обустроить безбарьерный спуск в парк имени Богдана Хмельницкого. Вероятно, здесь также обустроят станцию канатной дороги.

https://www.facebook.com/UkrFutureLviv/videos/343761377245961/

Контекст:

Решение о демонтаже первого элемента Монумента славы во Львове принял исполком горсовета в феврале 2018 года. Отдельные элементы монумента начали демонтировать в декабре 2018 года. В марте 2019-го с третьей попытки снесли 30-метровую стелу. Барельефы со стелы хранят во львовском музее “Территория террора”. Также один из барельефов, орден Победы львовского монумента, якобы купил экс-нардеп Михаил Добкин, пишет Zaxid.net.

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