24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день родились:

в 1912-м – Николай Гриценко, украинский актер театра и кино.

в 1942-м – Ирина Мирошниченко, российская актриса театра и кино;

в 1969-м ­– Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, танцовщица, модельер.

В этот день умерли:

в 1910-м – Архип Куинджи, украинский художник, уроженец Мариуполя, ему было 68 лет;

в 1964-м – Максим Рыльский, украинский поэт, 69 лет.

Этот день в истории:

в 1701-м – основан американский Детройт. Основателем города (тогда это был поселок для торговли мехами) стал управляющий французскими владениями в Северной Америке Антуан Кадиллак, имя которого увековечено в марке автомобиля;

в 1790-м – во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита;

в 1969-м – американский пилотируемый космический корабль “Аполлон-11”, совершивший первую в истории посадку на Луну, успешно приводнился в Тихом океане.

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