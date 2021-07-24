 

Модуль «Наука» удалось спасти

24.07.2021, 16:00, Новости дня
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Напомним, что запуск модуля «Наука» на Международную космическую станцию состоялся позавчера, 22 июля. Однако перед началом процедуры стыковки с МКС произошли весьма неприятные события.

Как сообщают в ЦУПе, нештатная ситуация была связана с тем, что не запускались двигатели для коррекции орбиты. Модуль не смогли сразу «забросить» на нужную высоту орбиты при помощи ракеты-носителя, и он «завис» на элипсе, где апогей составлял 375 километров, а перигерий – 195 км.

В таком состоянии модуль мог продержаться, по расчетам специалистов, дней восемь, после чего мог просто упасть на Землю. Но, к счастью, двигатели удалось все-таки запустить, и теперь все нормально, отмечают представители Центра управления полетом.



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