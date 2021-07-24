Mazda 6 нового поколения будет конкурировать с BMW 3-й серии

Кажется, что 3-я серия BMW просто не может удержаться от того, чтобы оставить позади новичков в своем сегменте.

Mercedes C-класса и Audi A4 являются далеко не самыми суровыми конкурентами для 3-й серии. Alfa Romeo Giulia, Genesis G70 и даже Tesla Model 3 являются самыми грозными соперниками рассматриваемой модели. В скором времени у машины появится ещё один конкурент, который фактически является её клоном. Речь идет о Mazda 6 2023 модельного года.

Mazda – не тот бренд, который так или иначе ассоциируется с BMW. Дело не в том, что машины японского производителя плохие, просто они обычно дешевле продукции немецкого бренда и менее ориентированы на производительность.

Тем не менее, Mazda знает правила создания сбалансированных заднеприводных спортивных автомобилей и имеет большой опыт в этом направлении работы. MX-5 по-прежнему остается одним из самых лучших вариантов в своем классе. Mazda 6 2023 модельного будет конкурировать с BMW 3-й серии

В следующем поколении Mazda 6 перейдет с нынешней переднеприводной четырехцилиндровой платформы на заднеприводную шестицилиндровую архитектуру.

Ходят слухи о том, что шестицилиндровый мотор в Mazda 6 нового поколения будет иметь несколько интересных опций. Можно предположить, что будет представлен вариант с турбонаддувом, версия с искровым воспламенением от сжатия Mazda SkyActive и даже с электрификацией. Все двигатели, скорее всего, будут соединены с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, хотя в настоящее время нет информации о том, будет ли это агрегат ZF собственного производства Mazda

Mazda 6 следующего поколения, вероятно, будет дешевле, чем 3-я серия. Насколько дешевле, пока сказать нельзя. В данном случае будет весьма интересно понаблюдать за выбором автомобилистов.