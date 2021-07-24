 

Mazda 6 нового поколения будет конкурировать с BMW 3-й серии

24.07.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кажется, что 3-я серия BMW просто не может удержаться от того, чтобы оставить позади новичков в своем сегменте.

Mercedes C-класса и Audi A4 являются далеко не самыми суровыми конкурентами для 3-й серии. Alfa Romeo Giulia, Genesis G70 и даже Tesla Model 3 являются самыми грозными соперниками рассматриваемой модели. В скором времени у машины появится ещё один конкурент, который фактически является её клоном. Речь идет о Mazda 6 2023 модельного года.

Mazda – не тот бренд, который так или иначе ассоциируется с BMW. Дело не в том, что машины японского производителя плохие, просто они обычно дешевле продукции немецкого бренда и менее ориентированы на производительность.

Тем не менее, Mazda знает правила создания сбалансированных заднеприводных спортивных автомобилей и имеет большой опыт в этом направлении работы. MX-5 по-прежнему остается одним из самых лучших вариантов в своем классе. Mazda 6 2023 модельного будет конкурировать с BMW 3-й серии

В следующем поколении Mazda 6 перейдет с нынешней переднеприводной четырехцилиндровой платформы на заднеприводную шестицилиндровую архитектуру.

Ходят слухи о том, что шестицилиндровый мотор в Mazda 6 нового поколения будет иметь несколько интересных опций. Можно предположить, что будет представлен вариант с турбонаддувом, версия с искровым воспламенением от сжатия Mazda SkyActive и даже с электрификацией. Все двигатели, скорее всего, будут соединены с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, хотя в настоящее время нет информации о том, будет ли это агрегат ZF собственного производства Mazda

Mazda 6 следующего поколения, вероятно, будет дешевле, чем 3-я серия. Насколько дешевле, пока сказать нельзя. В данном случае будет весьма интересно понаблюдать за выбором автомобилистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / В Казани и Перми возобновилась акция «Мы вместе»

20.07 / В Украине за сутки COVID-прививку получили 81 тыс. человек. Больше всего – в Киеве

16.12 / Jeep выпустит 7-местный кроссовер Grand Compass

12.07 / ЕС может приостановить выдачу виз белорусам

27.10 / “Контейнерный Терминал Одесса” завершил строительство четвертого пускового комплекса контейнерного терминала на Карантинном молу

22.01 / В Украине снизился показатель заболеваемости COVID-19. Он выше базового в пять раз

08.02 / Le JDD – глава ЕЦБ отказалась списывать долги европейских стран ради восстановления экономики

23.02 / США отказались удовлетворить требования Ирана

24.11 / Евросоюз призвал Байдена восстановить трансатлантический альянс

07.09 / Премьер Великобритании пригрозил выходом из торговых переговоров с ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика