Всероссийскую перепись населения перенесли

Сроки проведения Всероссийской переписи населения перенесены на период с 15 октября по 14 ноября, поскольку в ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные на выборах, сообщили в пресс-службе Росстата.

«На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале госуслуг. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Портрет типичного переписчика – это либо студент, либо волонтер, либо работник социальной или образовательной сферы. Так или иначе эти люди принимают участие в подготовке выборов. Им тоже нужно отдохнуть, все-таки месяц работы на переписи – это довольно изнурительный труд», – уточнили в пресс-службе.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, немаловажным аспектом является перенастройка помещений и IT-инфраструктуры, которые будут задействованы и в едином дне голосования.

«Это два важных для страны и каждого из нас проекта. Но у каждого из них свои особенности, свой алгоритм организации. Необходимо переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи в Росстате. Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи. Перепись потребует полной концентрации сил для решения основной задачи – сбора максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и о состоянии жилого фонда», – подчеркнул он.

Ранее планировалось, что всероссийская перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2021 год. Изначально всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена из-за коронавируса.

Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго – до 31 декабря 2022 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».