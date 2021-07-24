«Вертолеты России» согласовали техзадания по проекту нового морского вертолета

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» согласовал технические задания с поставщиками по проекту перспективного морского вертолета «Минога», сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на МАКС-2021.

«Сейчас идет работа по разработке комплекта конструкторской документации, которая будет создана до 2023 года. В прошлом году мы получили авансы и довели их до поставщиков. Все технические задания с каждым из поставщиков также согласованы», – цитирует ТАСС Богинского.

По его словам, «Вертолеты России» планируют сертифицировать беспилотник вертолетного типа VRT300 до конца следующего года. Также гендиректор холдинга пояснил, что на сегодняшний день проблема сертификации беспилотников состоит в том, что нет выработанных методов определения соответствия, поэтому «Вертолеты России» совместно с Росавиацией и институтом авиационной промышленности работают в этом направлении.

Ранее специалисты холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступили к испытаниям новых квадратных парашютов, предназначенных для десантирования грузов.