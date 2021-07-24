 

«Вертолеты России» согласовали техзадания по проекту нового морского вертолета

24.07.2021, 15:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» согласовал технические задания с поставщиками по проекту перспективного морского вертолета «Минога», сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на МАКС-2021.

«Сейчас идет работа по разработке комплекта конструкторской документации, которая будет создана до 2023 года. В прошлом году мы получили авансы и довели их до поставщиков. Все технические задания с каждым из поставщиков также согласованы», – цитирует ТАСС Богинского.

По его словам, «Вертолеты России» планируют сертифицировать беспилотник вертолетного типа VRT300 до конца следующего года. Также гендиректор холдинга пояснил, что на сегодняшний день проблема сертификации беспилотников состоит в том, что нет выработанных методов определения соответствия, поэтому «Вертолеты России» совместно с Росавиацией и институтом авиационной промышленности работают в этом направлении.

Ранее специалисты холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступили к испытаниям новых квадратных парашютов, предназначенных для десантирования грузов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / Кириенко: Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира

29.12 / В Хорватии за два дня произошло четыре сильных землетрясения, погибло семь человек

13.05 / HarmonyOS 2.0 продемонстрировала высокую скорость запуска приложений

19.08 / Коллективный иммунитет не поможет. ВОЗ призывает ужесточить меры против коронавируса

30.07 / Экспертиза выявила в высказывании Навального призыв к насильственному свержению власти

27.02 / От Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург

23.08 / Протесты в Беларуси: армия выступила с предупреждением в адрес демонстрантов

10.10 / Очередной раунд дебатов между Трампом и Байденом отменен

03.08 / Обнаружен способ, который поможет стереть неприятные воспоминания

15.09 / Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика