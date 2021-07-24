 

Определены сроки первого рейса нового капсульного вагона РЖД

24.07.2021, 15:14, Новости дня
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Новый капсульный вагон РЖД может отправиться в первый рейс в конце 2022 года, сообщил заместитель гендиректора «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Александр Лошманов.

«Капсульный [вагон будет сдан] – это декабрь 2022 года. В железе мы планируем в первом квартале 2022-го отправить его на сертификационные испытания, и к концу 2022 года мы планируем, что уже первый вагон поедет», – цитирует ТАСС Лошманова.

Ранее в РЖД рассматривали возможность оснащения поездов местами капсульного типа, где пассажиры смогли бы располагаться в индивидуальном пространстве. Озвучивались предложения и по «пространству-трансформеру», которое позволит формировать свое место для поездки.

Главная особенность нового вагона, который в виде макета представили общественности ТМХ и РЖД, – это 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода. От салона они отгораживаются непрозрачной шторкой, которая почти не пропускает свет и хорошо приглушает звуки.

Версия нового капсульного вагона предполагает, что у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки. Продуманы места для ручной клади, личных вещей, одежды. Спальное место предполагается сделать на 15 см длиннее традиционного.

В вагоне может быть организован специальный отсек для хранения багажа, в том числе негабаритного – велосипедов или байдарок. Как и весь новый подвижной состав ТМХ последних лет, капсульный вагон будет включать вендинговую зону с торговыми автоматами и душ для пассажиров.

В ноябре 2020 г. концепт капсульного пассажирского вагона с помощью технологии VR был представлен в ходе Транспортной недели.



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