 

США вернут Украине артефакты, которые были похищены из домов евреев во время Холокоста

24.07.2021, 15:08, Новости дня
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Аукционный дом на востоке Нью-Йорка в феврале выставил на продажу религиозные свитки, общинные рукописи и записи, принадлежавшие евреям, которые до Холокоста проживали в Румынии, Венгрии, Украине и Словакии. Всего был выставлен 21 артефакт.

Правоохранители установили, что во время Второй мировой войны владельцев этих предметов поместили в гетто, а затем депортировали в концентрационные лагеря, где большинство из них было убито. После окончания войны выжившие вернулись и обнаружили, что их дома разграблены, а здания опустели.

Среди украденных предметов были свитки и рукописи, содержащие информацию, касающуюся еврейских общин с 1840 года и вплоть до Холокоста. Эти свитки и рукописи содержали молитвы за умерших, мемориальные страницы и/или имена умерших членов еврейских общин, правила поведения в обществе, выплаты членам общества, обязательства, правила общества, личности религиозных лидеров общества и, в частности, в некоторых случаях – имена членов общества, депортированных нацистами в концлагерь Освенцим.

Правоохранители утверждают, что нет никаких законных оснований, чтобы эти артефакты могли оказаться в США. Поэтому их решили вернуть в страны происхождения.

Контекст:

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого века в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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