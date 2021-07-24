 

Полиция начала расследование из-за розовых луж с неизвестным веществом в поле под Ровно

24.07.2021, 15:08, Новости дня
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Накануне о сливе неизвестного вещества розового цвета на поле вблиди села Колоденка Ровенского района сообщил полицейский офицер общины.

“Следственно-оперативная группа на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 м²”, – говорится в сообщении.

Специалисты взяли образцы почвы для экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды). Санкция статьи предусматривает штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн) или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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