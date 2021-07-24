Дорогу, построенную во времена Древнего Рима, обнаружили на дне Венецианской лагуны

Новые открытия сделали археологи, исследовавшие дно Венецианской лагуны и канала Трепорти. Здесь проводились работы по реконструкции. В результате была найдена выложенная брусчатка, которая, как оказалось, некогда была обычной дорогой.

Как утверждают ученые, эту дорогу построили еще во времена Древнеримской империи. Тогда уровень моря был значительно ниже. И то, что теперь находится на дне, было частью суши.

Археологи также обследовали дно лагуны и нашли на нем руины древних зданий. Им также уже не одна тысяча лет. Сооружения очень большие. Одни имели длину особо пятидесяти метром, другие же – более ста тридцати. Подробнее об этих и других находках можно прочитать в журнале Scientific Reports.