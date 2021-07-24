 

Дефицит индия может привести к прекращению производства сенсорных экранов

24.07.2021, 15:06, Новости дня
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Эксперты сетуют на дефицит индия, из-за которого могут исчезнуть устройства с сенсорными экранами. Специалисты из Сиднейского университета провели анализ состояния мирового рынка и установили, что целая подотрасль электроники вскоре может оказаться на грани полно остановки.

Напомним, что индий – это уникальный металл. Он хорошо проводит электричество и является прозрачным как стекло. Хуже всего то, что данный ресурс считается невозобновляемым, а его запасы на Земле весьма ограничены.

Кроме того, в современной промышленности индий добывают вместе с цинком, а спрос на последний постоянно падает. Если так пойдет и дальше, мы столкнемся с серьезной проблемой, говорят ученые. Как при этом производить экраны для смартфонов, непонятно.



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