Найдены останки карликового предка крокодилов, жившего 148 миллионов лет назад

Карликовый предок современных крокодилов жил на планете еще 148 миллионов лет назад. Такое открытие сделали палеонтологи из Чили и Аргентины, нашедшие останки древнего животного.

Ученые нередко делают открытия относительно далекого прошлого Земли, раскрывающие подробности формирования жизни на планете. Палеонтологи из научных центров Аргентины и Чили недавно обнаружили останки предка современных крокодилов. Животное имело карликовые размеры, и проживало на территории нынешних Андских гор в Патагонии на юге Чили. Высота местности, в которой находились кости крокодила, соответствует примерно полутора тысячи километров над уровнем моря.

Эксперты-палеонтологи выявили здесь фрагменты черепа, задних лап и позвоночник. Выявленный вид пресмыкающегося получил название Burkesuchus, скорее всего, его рацион состоял из ракообразных и насекомых, а также других беспозвоночных животных и мелких позвоночных. Карликовый крокодил ростом до 70 сантиметров не был приспособлен к ловле крупной добычи, а также не мог отрывать своими челюстями большие куски мяса.

Однако именно он мог стать предком существующих сейчас видов крокодилов, которые обитают в реках или лагунах во многих регионах планеты. Об этом говорят особенности строения его черепа, имеющего затвор доя погружения в воду. Ранее наука не обладала такими подробностями об эволюции этих видов животных.

Источник: ria.ru