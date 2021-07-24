 

Мы, Кунисы, по галактикам не летаем! – Личное мнение

24.07.2021, 14:44, Разное
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Эштон Кутчер, известный тем, что его хотела бывшая жена Брюса Уиллиса, мужчина известный. Как пришёл к успеху — вопрос десятый, важно, что сейчас он — голливудский актёр.

Что хочет парень, когда у него уже была связь с экс-супругой Уиллиса? Ну, конечно же, уподобиться ещё и киногероям Брюса и полететь в космос!


Фото: Соцсети

Но вот беда — дома жена. Мила, простите, Кунис. Милая дамочка, тоже актриса, как говорят.

Актёр Эштон Кутчер рассказал СМИ, что Мила Кунис отговорила его от полёта в космос.

Ранее Эштон приобрёл билетик на космический корабль Virgin Galactic. Но тут в дело вступила супруга — обосновала ветреному актёру, что лететь нельзя.

Мы, Кунисы, по галактикам не летаем, а сидим дома и растим детей!

«Я должен был быть на следующем рейсе, но не буду на следующем рейсе», — прокомментировал Кутчер решение жены, и когда она отвернулась, добавил: «Но в какой-то момент я попаду-таки в космос».

Какой наивный, просто прелесть.


Фото: Соцсети

Какой-то момент — это когда дети вырастут. Эштон планирует дождаться этого и снова купить билет. Видимо, главным аргументом, почему Кунисы не летают, стал довод, что детей нельзя оставлять сиротами.

Бабы коварны. Простенькие внешне — коварны вдвойне. Миленькая Кунис, как я подозреваю, решила, что нецелесообразно тратить деньги на бесполезное развлекалово мужа. Особенно, когда на эти деньги можно купить что-то полезное для семьи — новый автомобиль мамочке, например, или просто сложить их в коробочку.


Брюс и его товарищи с презрением смотрят на подкаблучников. Фото: Соцсети

А космос — что космос? Знаете ли, нужно быть чуть более приземлённее, считают курочки. Хочешь космических эмоций — пойдём уныло потрахаемся, а потом только попробуй сказать, что это было хуже, чем твой полёт, который не состоялся!

Впрочем, уныло, как правило, бывает только оладуху. Жена вполне может сбегать на сторону и получить эмоции с тем, кто уже слетал в космос и её не слушается, пока муж послушно сидит дома с детьми.

Правильно, дамочки?

Источник: Лена Миро



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