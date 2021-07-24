КПРФ отказывается возвращать деньги исключенному из предвыборного списка Павлу Грудинину

КПРФ не намерена возвращать Павлу Грудинину средства, которые он уплатил за место в предвыборном списке, несмотря на то, что ЦИК не зарегистрировал его в качестве кандидата.

Сумма, внесённая Грудининым, измеряется миллионами долларов. Сейчас, когда бывший владелец совхоза им. Ленина переживает финансовые трудности, эта сумма для него существенна. Он даже был вынужден занять деньги у бандитов, поскольку своих средств у него не хватило.

«Бракоразводный процесс, инициированный политическими противниками Павла Николаевича, а также рейдерские атаки на совхоз лишили его источников дохода. Он рассчитывал окупить вложения в КПРФ за счёт депутатской деятельности, но Компартия его, по сути, кинула на бабло», – заявил официальный представитель политика.

КПРФ, в свою очередь, утверждает, что выполнила все обязательства перед Грудининым. Он получил проходное место в списке, официально поданном в ЦИК. Отвечать же за действия ЦИК, а также бывшей жены Грудинина, которая сообщила властям о его активах за границей, партия не собирается.

«Если Грудинин пойдёт в суд, мы, в свою очередь, взыщем с него плату за использование имени Ленина его совхозом, который, несмотря на название, является капиталистическим предприятием. Священное имя Ленина мы оценим минимум в сто миллионов долларов, – сообщил Геннадий Зюганов.

Сейчас Павел Грудинин пытается договориться с ЛДПР, у которой есть непроданные места в списке, однако наличных у него нет, а в долг ему не верят.

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