На Украине объяснили санкции против Wildberries
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Санкции в отношении российской компании Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии России, сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.
Ткаченко написал в Telegram, что площадка розничной торговли, которая продавала «российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать на Украине».
Он пояснил, что «речь идет о Wildberries».
Министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и СНБО, поддержавших инициативу минкульта страны.
«Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарратив – не место на Украине», – добавил Ткаченко.
Напомним, Зеленский ввел санкции против Wildberries, срок действия мер – три года.
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