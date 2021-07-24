 

На Украине объяснили санкции против Wildberries

24.07.2021, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкции в отношении российской компании Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии России, сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

Ткаченко написал в Telegram, что площадка розничной торговли, которая продавала «российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать на Украине».

Он пояснил, что «речь идет о Wildberries».

Министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и СНБО, поддержавших инициативу минкульта страны.

«Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарратив – не место на Украине», – добавил Ткаченко.

Напомним, Зеленский ввел санкции против Wildberries, срок действия мер – три года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / Москвичей предупредили о «барическом дне»

03.03 / На заседании ТКГ дали слово представителям ОРДЛО. В украинской делегации происходящее назвали фарсом

08.02 / Франция отказалась от участия в археологическом проекте в Крыму – представительство президента Украины

07.05 / Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России

21.01 / Шварценеггер фразой из «Терминатора» прокомментировал прививку от COVID

11.02 / Daily Wire – ведущий CNN сравнил штурм Капитолия с геноцидом в Руанде

06.08 / Дегтярев призвал талантливых уроженцев Хабаровского края вернуться на родину

12.09 / Премьер Баварии призвал не спешить с решениями по «Северному потоку – 2»

23.04 / Украинка Костюк вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле

25.03 / У СНБО нет ни одного документа, который бы касался операции по вагнеровцам – Данилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика