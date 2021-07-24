На Украине объяснили санкции против Wildberries

Санкции в отношении российской компании Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии России, сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

Ткаченко написал в Telegram, что площадка розничной торговли, которая продавала «российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать на Украине».

Он пояснил, что «речь идет о Wildberries».

Министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и СНБО, поддержавших инициативу минкульта страны.

«Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарратив – не место на Украине», – добавил Ткаченко.

Напомним, Зеленский ввел санкции против Wildberries, срок действия мер – три года.