ЦИК заявил о праве Грудинина подать в суд после исключения из списка КПРФ

После исключения Павла Грудинина из списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму он имеет право обжаловать соответствующее решение в суде, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«У нас есть решение Генеральной прокуратуры, нам оно представлено, это более чем достаточное основание. Если мы его не выполним, на нас подаст в суд прокуратура», – цитирует РИА «Новости» Памфилову.

По ее словам, после решения ЦИК, которое жестоко должно основываться на законе, у всех есть право подать в суд или на ЦИК, или на прокуратуру.

Сам Грудинин сообщил о готовности обжаловать в суде исключение из списка на выборы в Госдуму. «Да (планирует обращаться в суд – прим. ВЗГЛЯД), на решение ЦИК об исключении меня из списка кандидатов на выборы в Госдуму», – сказал он.

Ранее в субботу ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России.

Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD.