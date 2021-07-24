 

ЦИК заявил о праве Грудинина подать в суд после исключения из списка КПРФ

24.07.2021, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После исключения Павла Грудинина из списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму он имеет право обжаловать соответствующее решение в суде, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«У нас есть решение Генеральной прокуратуры, нам оно представлено, это более чем достаточное основание. Если мы его не выполним, на нас подаст в суд прокуратура», – цитирует РИА «Новости» Памфилову.

По ее словам, после решения ЦИК, которое жестоко должно основываться на законе, у всех есть право подать в суд или на ЦИК, или на прокуратуру. 

Сам Грудинин сообщил о готовности обжаловать в суде исключение из списка на выборы в Госдуму. «Да (планирует обращаться в суд – прим. ВЗГЛЯД), на решение ЦИК об исключении меня из списка кандидатов на выборы в Госдуму», – сказал он.

Ранее в субботу ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России.

Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Захватчик заложников в Киеве оказался гражданином Узбекистана

18.07 / “Полноценная мама”. Звезда “Крепостной” Сагайдачная рассказала, как совмещает материнство и актерскую карьеру

26.10 / Das Erste – на Кубе не знают, что страшнее — пандемия или санкции

15.06 / ВОЗ изучит случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer

25.06 / Загорелся “Литературный музей А.М. Горького” в Нижнем Новгороде

19.06 / Названа причина пожара на складе пиротехники в центре Москвы

12.11 / Зафиксирован первый в Германии случай заражения человека вирусом «Сеул»

15.06 / Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии

12.08 / Еще двое кандидатов в президенты Беларуси подали жалобы о признании выборов недействительными

08.06 / “Рабочий формат”. В ОП заявили, что пресс-релиз о разговоре Зеленского с Байденом писался, “исходя из общей атмосферы разговора”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика