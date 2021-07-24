 

В двух областях Украины превышен уровень госпитализации с COVID-19

24.07.2021, 14:14, Новости дня
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По состоянию на 23 июля, в Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. В Луганской области этот показатель – 58,3%, а в Херсонской – 69,8% при норме в не более 50%.

Однако для попадания областей в “красную” зону карантина необходимо, чтобы “красному” уровню соответствовали не менее двух показателей. Поэтому пока обе области остаются в “зеленой” зоне.

Скриншот: moz.gov.ua
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

16 июня Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня “зеленый” уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно этому документу, запрещается пребывание лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того, запрещено пребывание граждан на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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