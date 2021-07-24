 

В США хотят создать ускоритель частиц нового поколения

24.07.2021, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В одной из лабораторий, работающей под управлением министерства энергетики Соединенных Штатов осуществляют проект по созданию ускорителя элементарных частиц нового поколения. Как сообщают официальные источники, ученые вплотную приблизились к завершению своей работы.

По словам экспертов, после создания такого ускорителя представители науки смогут создавать нейтринные пучки с рекордными показателями.

Как минимум, ученые будут обеспечены работой на ближайшие полстолетия, утверждают специалисты. Пока еще трудно сказать, к каким результатам могут привести такие исследования. Однако современная наука очень интересуется именно этим направлением. Пока речь идет об открытиях на уровне теории. Но когда-нибудь речь пойдет и о практическом применении открытий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / “Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости” – Главное из резолюции Европарламента по Украине

04.06 / Саудовская Аравия объявила о партнерстве с РФ в атомной энергетике

09.11 / Российский вертолет сбит в Армении

17.11 / “У нас с Настей есть ребенок”. Витер прокомментировал отношения с Каменских

18.04 / Подземный тоннель Илона Маска не построят

11.02 / Минздрав Израиля: Полностью вакцинированы около четверти населения страны

27.07 / В Германии вводят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих из “опасных стран”. Украина – в списке

03.11 / Горящую нефтяную шахту в Коми решено затопить

04.09 / “Схемы”: Компании семьи Медведчука в обход санкций поставляют нефтепродукты из России в США. Видео

19.07 / Фотограф дикой природы в Индии разделил пользователей Сети на два лагеря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика