В США хотят создать ускоритель частиц нового поколения

В одной из лабораторий, работающей под управлением министерства энергетики Соединенных Штатов осуществляют проект по созданию ускорителя элементарных частиц нового поколения. Как сообщают официальные источники, ученые вплотную приблизились к завершению своей работы.

По словам экспертов, после создания такого ускорителя представители науки смогут создавать нейтринные пучки с рекордными показателями.

Как минимум, ученые будут обеспечены работой на ближайшие полстолетия, утверждают специалисты. Пока еще трудно сказать, к каким результатам могут привести такие исследования. Однако современная наука очень интересуется именно этим направлением. Пока речь идет об открытиях на уровне теории. Но когда-нибудь речь пойдет и о практическом применении открытий.