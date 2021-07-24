Мнение: Ставка растёт, рубль крепчает

Наш ЦБ дёрнул ставку на целый процент вверх, до 6,5% годовых. Теперь при расчёте стоимости кредитов банки будут плясать именно от этой базы. Отличные новости для российской экономики — особенно на фоне океана монетарного безумия, бушующего за пределами границ рублёвой зоны. Для сравнения, в зоне евро ставка — 0%, в США — 0,25%, в Японии — минус 0,1%, в Швейцарии — минус 0,75%.

Традиционно рекомендую обратиться к источникам, послушать свежий комментарий Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России. Всё основное есть в первых 14-ти минутах, слушать вполне комфортно на двойной скорости:

https://www.youtube.com/watch?v=STqF9lbBg9s

Некоторым, правда, источники впрок не идут. Понравился комментарий наивной души из чата к видео: «когда вернёте украденные деньги у народа 1991 года?». Банк России принадлежит государству, его деньги нельзя «вернуть» народу, так как они и так народные. В значительно большей мере, кстати, чем деньги банка СССР, так как современный рубль можно свободно обменять или на валюту, или на товары в магазинах.

Нынешняя ставка в 6,5%, которая является нормальной, но кажется на фоне иностранного помешательства высокой, позволяет больше сберегать. Когда ставка низкая, также низки проценты по банковским депозитам и по облигациям. Людям приходится тратить деньги, чтобы инфляция их не сожгла. Когда ставка нормальная, население несёт сбережения в банки и покупает облигации, получая взамен устраивающий их процент. После подъёма ставки рублёвая инфляция должна вернуться к уровню в 4%, что оставит даже небольшой зазор для заработка на «консервативных» инструментах. Я поставил общепринятый термин «консервативные» в кавычки, так как не считаю ни рублёвые вклады, ни рублёвые облигации консервативными. На мой взгляд, это весьма рискованные инвестиции в 2021 году.

Также высокая ставка укрепляет рубль. Голодные западные инвесторы, которые не могут надеяться у себя на родине ни на что, кроме гарантированных убытков, меняют свою валюту на рубли, чтобы затариться российскими ОФЗ. Приток валюты заставляет рубль дорожать.

Некоторым высокая ставка не нравится, однако если мы слегка сдвинем критиков в сторону, мы увидим, что за их спинами маячат крупные предприниматели с огромными долгами. Снижение ставки позволило бы таким предпринимателям или сжечь свои долги в горниле инфляции, или перекредитоваться под более комфортный процент. Слабый рубль также выгоден для некоторых: для экспортёров, например, которые тратят в России, а зарабатывают за рубежом.

Лично я полагаю, что интересы этой публики брать в расчёт не надо. Глупо помогать небольшой части бизнеса ценой повреждения всей финансовой системы. Наши западные друзья и партнёры подожгли свои валюты, прижав ставки к нулю, и мы можем теперь сделать выводы из их ошибки.

Впрочем, далеко не факт, что нам удастся обойти этот капкан. В прошлом году влиятельные политики уже заставили Центробанк пойти на большую глупость, снизить ставку до болезненно низких 4,25% годовых. Цены пошли вверх, рубль ослаб. Власти, увидев происходящее, ужаснулись и немедленно начали отматывать всё назад, однако последствия мы наблюдаем на ценниках до сих пор.

Возможно, влиятельным лоббистам удастся повторить свой «подвиг» и в будущем. Судя по тому, что льготную ипотеку не свернули, особого страха перед инфляцией у наших властей нет. Это значит, что в любой год ставка может снова резко пойти вниз, вместе с рублём. Лично я сделал из этого простой вывод: никаких вкладов, никаких облигаций и, вообще, никаких активов, которые в ходе инфляции могут превратиться в тыкву. Только активы, которые будут себя нормально чувствовать даже при курсе в 1000 рублей за чашку кофе.